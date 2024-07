Massimiliano Atrigna, coordinatore MAIE Caraibi, e Vincenzo Odoguardi, vicepresidente del Movimento, hanno nominato Carlo Raspollini coordinatore a Punta Cana con l’obiettivo di “guidare e rafforzare la presenza italiana nella Repubblica Dominicana”.

Toscano, classe 1949, Raspollini ha trascorso gran parte della sua vita a Roma, fino al trasferimento nel 2016 nella Repubblica Dominicana. Con una carriera di oltre 40 anni in RAI, Raspollini ha collaborato anche con La7, ideando e dirigendo programmi di successo che spaziano dalla gastronomia alla salute, fino alla promozione turistica. Le sue competenze lo hanno portato a dirigere redazioni con oltre 100 persone, a ideare format televisivi e a scrivere libri.

In Repubblica Dominicana, Raspollini ha co-diretto il documentario “Cabarete: terra benedetta da Dio” e ha realizzato numerose interviste per Rai Italia sugli italiani residenti nei Caraibi. Dal 2019, lavora come consulente gastronomico per eventi internazionali, collaborando con chef di fama mondiale come Massimo Bottura e Joan Roca.

Raspollini è anche impegnato nel progetto “Made by Italians”, un’iniziativa che mira a valorizzare e tutelare il saper fare italiano all’estero. Questo movimento riconosce il talento e la creatività degli italiani che, sebbene lontani dal proprio paese, continuano a eccellere in vari settori, dalla gastronomia all’ingegneria, dall’arte alla tecnologia.

“Con Carlo Raspollini come coordinatore di Punta Cana per il MAIE, con delega alla comunicazione e alla ricerca di risorse ministeriali per la comunità italiana nella Repubblica Dominicana, il MAIE nei Caraibi punta a unire e rafforzare la comunità italiana nella Repubblica Dominicana”, sottolinea il Maie in una nota.

“La sua nomina non è solo un riconoscimento del suo straordinario percorso professionale, ma anche un segnale forte di crescita e innovazione. Raspollini, con il suo progetto “Made by Italians”, offre una nuova prospettiva per gli italiani all’estero, proponendo un marchio che rappresenta eccellenza e qualità”.