Oramai il quadro politico dell’Unione Europea è chiaro: i partiti storici, come il Partito Popolare Europeo, il Partito Socialista Europeo e l’ALDE hanno decretato che la destra non può governare. Hanno infatti deciso di escludere i conservatori dell’ECR, della quale fa parte anche Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni.

Pur di escludere i conservatori, i partiti che storicamente governano l’Unione Europea sono disposti a mettere in piedi una Commissione europea debole. Addirittura, c’è un rifiuto del dialogo coi “patrioti”, con la destra. Tutto ciò è molto triste.

Partiti come il Partito Popolare Europeo, il Partito Socialista Europeo e tutti gli altri soggetti politici che fino ad ora hanno governato l’Unione Europea stanno avendo un atteggiamento gravemente irresponsabile. Per la loro voglia di non cambiare nulla di questa Ue, hanno deciso di non tenere conto del voto popolare.

Questo è uno sfregio agli elettori che hanno votato.

Oltre a ciò, esiste il rischio di avere una Commissione europea debole, che non avrà un solido appoggio nel Parlamento Europeo, a meno che non aggregherà i partiti di sinistra e i Verdi. Questo è il panorama politico.