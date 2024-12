Ha preso il via a Santo Domingo la seconda fase del progetto ‘Sigue Aprendiendo Más’ (Continua a Imparare di Più), iniziativa educativa rivolta alla scuola pubblica della periferia della capitale dominicana e gestita da “ProMueve Rd – Italia”. Presente all’evento anche l’Ambasciatore d’Italia in RD, Stefano Queirolo Palmas.

L’associazione legata alla diaspora dominicana in Italia è da tempo impegnata nella promozione dei legami culturali tra i due Paesi, e ha agito in questo caso in collaborazione con la “Fundación de Desarrollo Integral Casa de Refugio”(Fundicar).

Il progetto riceve finanziamenti dalla sezione italiana dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) nell’ambito dell’iniziativa “A.Mi.Co. Grants”, oltre che da parte dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics).

L’iniziativa mira a rafforzare l’accesso all’educazione per minori provenienti da contesti sociali difficili – come appunto la periferia urbana di Santo Domingo Oeste -, assegnando un ruolo centrale all’insegnamento della lingua italiana, quale strumento di emancipazione per accrescere le opportunità lavorative dei giovani.

Durante l’evento è stato lanciato un appello a istituzioni pubbliche, settore privato, organizzazioni internazionali e donatori individuali, per raccogliere ulteriori fondi, al fine di garantire continuità ed espandere le attività, a partire da gennaio 2025.