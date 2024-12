Nell’avvicinarsi del Natale, le città europee brillano con luci scintillanti e decorazioni natalizie incantevoli, attirando visitatori da tutto il mondo.

Una nuova ricerca della compagnia di viaggi online weloveholidays rivela le città europee più illuminate a Natale.

L’azienda si è rivolta ai social media, utilizzando uno strumento di social listening, per monitorare la frequenza con cui ogni città è stata menzionata in post contenenti termini come “luci di Natale” nell’ultimo anno.

La tabella seguente mostra le 20 città europee più illuminate a Natale:

Posizione Città Paese Menzioni online delle luci di Natale

1 Londra Inghilterra 41040

2 Madrid Spagna 15760

3 Parigi Francia 12940

4 Berlino Germania 12760

5 Barcellona Spagna 6280

6 Dublino Irlanda 5840

7 Roma Italia 5680

8 Manchester Inghilterra 4880

9 Edimburgo Scozia 4540

10 Colonia Germania 4180

11 Vienna Austria 4080

12 Malaga Spagna 4040

13 Milano Italia 3420

14 Como Italia 3400

15 Monaco di Baviera Germania 3360

16 Amsterdam Paesi Bassi 3100

17 Bruxelles Belgio 2960

18 York Gran Bretagna 2360

19 Stoccolma Svezia 2140

20 Firenze Italia 2060

Londra conquista il primo posto con 41.040 post che menzionano le luci di Natale sparse per la città. Da Covent Garden, che attira i visitatori in un mondo natalizio da sogno, alle luci degli angeli trombettieri di Regent Street, Londra offre splendidi scenari fotografici durante il periodo natalizio.

Madrid potrebbe non essere la scelta più ovvia per un viaggio natalizio, ma con quasi 16.000 post è chiaro che si sta facendo un grande sforzo per portare lo spirito natalizio nella città spagnola.

Parigi, al terzo posto con 12.900 post, brilla intensamente anche durante le festività natalizie, con iconici giochi di luce lungo gli Champs-Élysées e decorazioni abbaglianti in luoghi come Place Vendôme.

Tre città tedesche in classifica

Tra le prime 15 città si classificano tre città tedesche. Berlino (quarta) colpisce con 12.760 post, Colonia (decima) con 4.180 post, e Monaco di Baviera (quindicesima) con 3.360 post.

Anche quattro città italiane entrano in classifica: Roma, dove le luci natalizie illuminano Piazza di Spagna al settimo posto, Milano e Como seguono al tredicesimo e quattordicesimo posto, mentre Firenze completa la top 20.