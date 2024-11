Simone Billi, deputato della Lega eletto nella ripartizione estera Europa e presidente del Comitato sugli Italiani nel Mondo, in una nota dichiara: “La comunità italiana a Londra ha commemorato i caduti delle guerre nel cimitero di Brookwood con il deposito delle corone ai piedi del cippo e la celebrazione della Santa Messa, come da ormai lunga tradizione”.

“Hanno presenziato Inigo Lambertini, Ambasciatore italiano nel Regno Unito, Domenico Bellantone, Console Generale a Londra, C.A. Angelo Virdis, Addetto per la Difesa, Alessandro Gaglione, presidente del Comites di Londra, Valeriano Drago, presidente del circolo MIE di Londra, la Sezione Gran Bretagna dell’Associazione Nazionale Alpini e una numerosa Comunità Italiana di Londra”.

“Ho ricordato durante la cerimonia come sia importante questa ricorrenza per commemorare i nostri caduti e ricordare questi tragici fatti, affinché siano da monito per le giovani generazioni”, conclude il leghista.