Le elezioni regionali in Liguria sono state vinte dal sindaco di Genova (di centrodestra) Marco Bucci. Per i liguri che hanno votato la continuità va bene. Il campo largo del centrosinistra, che ha candidato l’ex-ministro Andrea Orlando, non ha ottenuto il risultato che sperava. Eppure, è stato un testa a testa.

Pur partendo forte nei sondaggi, il campo largo ha palesato le divisioni interne. Perché è stato creato contro gli avversari, non per altro. Evidentemente, non ha convinto i liguri.

Questo ci insegna che non si può fare politica contro qualcuno, ma per fare qualcosa per la comunità. La politica contro non paga.

Un dato che fa riflettere è quello dell’affluenza alle urne, la quale è stata sotto il 50% degli aventi diritto al voto. La gente si è disaffezionata alla politica, vista come distante dai cittadini. Ma la politica spesso è casta e questo è male, perché rischia di portare a conseguenze gravi, come quella di una politica autoreferenziale che non fa l’interesse delle persone ma i propri.