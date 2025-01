Il settore real estate è in ripresa a livello globale dopo un 2023 caratterizzato da pochi investimenti e mercato stagnante. Il mercato nel 2024 raggiungerà il valore totale di 635 bilioni di dollari. L’Italia si conferma leader con un volume totale di transazioni nel 2024 pari a 8 miliardi di euro (+41% sul 2023) attestandosi al primo posto in Europa per crescita anno su anno.

Tanti i fattori che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato: dall’attenzione al clima all’innovazione, passando per la vendita tramite asta, ecco i principali trend del 2025 individuati dagli esperti del settore.

Nonostante le molte difficoltà che il settore sta affrontando, nel 2024 il mercato immobiliare globale ha assistito a una fase di lenta ripresa, con segnali di stabilizzazione dopo un 2023 caratterizzato da volumi d’investimento ai minimi storici.

Appartamenti, villette, loft e cottage, ma anche uffici e spazi commerciali: tanti tipi diversi d’immobili fanno parte del mondo del real estate, ognuno con le sue caratteristiche specifiche.

Secondo un’indagine pubblicata dal sito specializzato Statista, nel 2024 a livello globale il mercato immobiliare sfiorerà l’impressionante valore di 635 bilioni di dollari. Tra i vari segmenti, quello residenziale domina il settore con oltre 516 bilioni di dollari, confermandosi tra i più resilienti a livello mondiale.

Questo contesto è confermato anche in Italia, che si attesta uno dei territori più dinamici: come riporta il recente report “Emerging trends in real estate” di PWC e Urban Land Institute, quest’anno il Bel Paese ha registrato un aumento del 41% nei volumi di transazione rispetto al 2023 (8 miliardi di euro in totale), segnando la crescita più alta tra le nazioni europee.

Secondo i dati diffusi da MSCI, infatti, la Germania ha raccolto un -16%, la Spagna un -15%, i Paesi Bassi un -18% mentre la Francia addirittura un -38%.

Tra i paesi europei del G7 solo la Gran Bretagna ha siglato un segno positivo, con una crescita del 10% dei volumi di transazioni rispetto allo scorso anno. Nello stesso report viene inoltre sottolineato che Milano è tra le città protagoniste del trend italiano, posizionandosi al 7° posto tra le metropoli europee più attrattive per gli investitori grazie alla combinazione di solidità del mercato e opportunità di sviluppo.

Settori come il residenziale e la logistica guidano la crescita, sostenuti da una domanda in evoluzione e da un aumento d’interesse per investimenti mirati alla sostenibilità e alla decarbonizzazione.

Nonostante il miglioramento delle prospettive, il mercato immobiliare italiano e quello europeo devono ancora affrontare diverse sfide, come la regolamentazione o i costi di costruzione.

Tuttavia, la crescente attenzione verso l’integrazione dei criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) lasciano intravedere opportunità significative per i prossimi anni.

“Il settore immobiliare sta attraversando una fase di trasformazione significativa, spinta da innovazioni tecnologiche e da un focus crescente sulla sostenibilità – afferma il dott. Enrico Poletto, real estate manager e CEO di APP – Aste Private Professionali Auction House – L’introduzione di tecnologie come l’intelligenza artificiale e l’automazione non solo rende i processi più efficienti, ma offre anche agli investitori e agli sviluppatori strumenti preziosi per prendere decisioni basate sui dati”.

Ma quali sono i trend che caratterizzeranno il settore immobiliare nel 2025? Ecco i 7 principali individuati dagli esperti di APP – Aste Private Professionali: