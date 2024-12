Il Decreto Semplificazioni, approvato nel dicembre 2018 dal governo Conte I, ha introdotto significative novità nel settore del trasporto pubblico non di linea. Tra le principali disposizioni, il testo prevedeva l’obbligo per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di creare, entro un anno, un registro informatico pubblico nazionale delle licenze taxi e NCC. Durante la fase di implementazione di questo database, fu inoltre vietata la concessione di nuove licenze per il noleggio con conducente (NCC).

Grazie a questa iniziativa, è stato possibile ottenere una fotografia chiara del settore. In Italia, il numero di taxi ammonta a 28.604, mentre i veicoli di noleggio con conducente (NCC) raggiungono le 127.508 unità, superando di oltre quattro volte il totale delle auto bianche. Questo dato evidenzia la crescente diffusione del servizio NCC, particolarmente apprezzato per la sua flessibilità, la trasparenza dei costi e la possibilità di prenotazione anticipata.

Le regioni con più NCC

Il noleggio con conducente (NCC) è particolarmente diffuso in regioni italiane con una forte vocazione turistica, come Sardegna, Sicilia e Puglia. Questi territori, noti per le loro bellezze naturali, culturali e gastronomiche, attirano ogni anno milioni di visitatori, che spesso scelgono servizi personalizzati e flessibili per i propri spostamenti.

Ovviamente anche nel Lazio vi è una presenza abbondante di NCC, utilissimi per spostarsi tra le strade trafficate di Roma in modo da poter vedere i monumenti più importanti in tutta comodità.

Lombardia

Quando si parla di NCC non è possibile non citare la Milano. La città Meneghina, in effetti, è nota per non dormire mai, con strade sempre congestionate dal traffico urbano.

Pertanto, spostarsi con un servizio Milano NCC è ormai una scelta comune poiché un metodo semplice per spostarsi nella città. Nell’intera regione le località, oltre a Milano, in cui il servizio di noleggio con conducente è molto utilizzato e diffuso sono Monza, Brescia e Bergamo.

Sardegna

Come accennato, una delle regioni italiane che vanta più servizi di noleggio con conducente è la Sardegna. Sulle strade di questa splendida regione circolano ben 1.113 auto NCC, stando all’ultimo aggiornamento risalente al 2022.

La provincia che vanta il maggior numero di questi mezzi è Sassari, dove circolano ben 429 auto con conducente. Il segreto del successo di questo servizio di trasporto va rinvenuto nella maggiore semplicità di spostarsi sull’Isola e vistare così le bellezze che ha da offrire.

Emilia Romagna

Altra regione italiana in cui il noleggio con conducente è una formula estremamente apprezzata è l’Emilia Romagna. Anche in questo caso, infatti, il numero delle auto a noleggio con conducente supera abbondantemente il numero dei taxi.

Più precisamente, tra l’appennino e la riviera ci sono ben 1430 veicoli con formula noleggio con conducente. In realtà ci sono alcune eccezioni, nella provincia del capoluogo, infatti, si registra un maggior numero di licenze taxi rispetto al NCC, tuttavia, ciò non significa che questi ultimi siano pochi. Stesso discorso vale anche per Rimini, dove è comunque semplice spostarsi a bordo di auto a noleggio con conducente.