Tanto buon cioccolato e attività a tema si preparano ad accogliere gli amanti del cioccolato con la trentesima edizione di Eurochocolate che prenderà il via domani nel centro storico di Perugia, per proseguire fino al 24 novembre.

L’appuntamento con l’inaugurazione è fissato alle ore 12, presso l’elegante palco “Sulla bocca di tutti” allestito in piazza IV Novembre.

Ad attendere i partecipanti, i coloratissimi divani a forma di bocca e la collezione di bocche al cioccolato firmata Costruttori di Dolcezze, frutto anche della collaborazione con la Maître Chocolatier Alice Cianuri.

Il palco “Sulla bocca di tutti” è pronto ad ospitare anche il Pastry chef Damiano Carrara che, Domenica 17 novembre alle ore 15, presenterà il suo ultimo libro “Naturalmente”: un ricettario di pasticceria moderna che raccoglie gli ingredienti e i procedimenti per preparare dolci, fritti e lievitati senza rinunciare al piacere, ai sapori e alle consistenze, con un’attenzione particolare al tema del gluten free.

L’edizione del trentennale conferma tutti i principali punti di forza dell’evento – dal Chocolate Show al Choco Lab passando per un intrattenimento a tema – e si prospetta quest’anno particolarmente festosa grazie alla partecipazione di Choco Buskers, pronti a invadere le principali vie e piazze del centro storico. Dalla Choco Street Band alla Choco Parade, fino alle musiche firmate Note di Strada e alle performance di danza aerea in compagnia di Circo Tic. Il calendario delle degustazioni prevede un ruolo centrale per Choco Lab, collettore di appuntamenti esperienziali, guidati da maestri cioccolatieri ed esperti, che attenderanno il pubblico presso il Centro camerale Galeazzo Alessi in via Mazzini.

Gli appuntamenti sono prenotabili online sul sito ufficiale www.eurochocolate.com/perugia2024/choco-lab e hanno un costo di 5 euro a persona. In particolare, tutti i giorni Roberto Caraceni, Vice Presidente della Compagnia del Cioccolato e chocotaster, condurrà i partecipanti alla scoperta dei segreti del cioccolato attraverso un’analisi organolettica. Saranno ben tre gli appuntamenti quotidiani dal titolo “Scopriamo i perché del Cioccolato”, in programma da Venerdì 15 alle ore 15, 17 e 18, mentre nel fine settimana si terranno alle ore 15, 17 e 19.

Quotidiane anche le attività che vedranno protagonisti ospiti internazionali, a consolidare l’attenzione che l’evento riserva ormai da anni ai paesi produttori di cacao nel mondo. A festeggiare i 30 anni di Eurochocolate saranno infatti ben 33 realtà provenienti da Centro-Sud America, Africa e Asia. Tra le novità, venerdì 15 novembre alle ore 13, la degustazione dell’eccellente cacao del Venezuela firmata Nattivo.

Seguirà, alle ore 14 l’appuntamento con i cioccolati Kuyay che prevengono dalla cordigliera del Perù. E ancora, alle ore 16, la degustazione proposta da Heritage, storica azienda della Repubblica Dominicana.

Si terminerà alle ore 19 in compagnia di Maria Fernanda Di Giacobbe (foto in allegato) e Gaby Villarino che condurranno una degustazione dei Cacao de Origen più rari del Venezuela. L’appuntamento tornerà domenica 17 alle ore 16. E ancora, venerdì 15 novembre alle ore 12 e il giorno seguente alle ore 16, il viaggio di degustazione in giro per il mondo guidato da Cacao of Excellence.