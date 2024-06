Dal Summer Fancy Food Show di New York il Consorzio Parmigiano Reggiano parla del futuro.

Il presidente Nicola Bertinelli, dopo avere ricordato che gli Usa costituiscono il principale mercato estero con circa 6mila tonnellate esportate nel canale vendite al dettaglio nei soli primi cinque mesi del 2024, ha fatto un quadro delle esportazioni negli ultimi anni. Nel 2022 e’ stato registrato un + 8,7%, nel 2023 un +7,7%, mentre nei primi 5 mesi del 2024 siamo già a +24,6%.

“Abbiamo scelto la vetrina del Fancy Food per annunciare le nuove iniziative del Consorzio mirate a sostenere le azioni di promozione della domanda e di rafforzamento della tutela negli Usa – ha detto Bertinelli – Siamo entusiasti dei risultati raggiunti nel mercato americano e vediamo ampi margini di crescita, considerando che il vero Parmigiano Reggiano rappresenta oggi solo il 5% del totale formaggi a pasta dura. L’apertura di un ufficio negli Stati Uniti ci consentirà di avere una maggiore efficacia nelle operazioni di promozioni e di tutela”.

Il Consorzio ha annunciato il consolidamento di un forte investimento per attività di marketing, partecipazione a fiere ed eventi, supporto agli operatori e, soprattutto, rafforzamento della vigilanza sul mercato Usa.

Nel 2024 è stata infatti intensificata l’attività di controllo, effettuando un piano straordinario sulle principali città americane come New York, Boston, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, San Francisco, e le canadesi Montreal e Toronto, per valutare le modalità di commercializzazione del prodotto.

A questo scopo, il Consorzio ha annunciato l’apertura di un ufficio negli Stati Uniti per avere una maggiore efficacia nelle operazioni di promozione e di tutela.

A margine del Fancy Food, inoltre, Bertinelli ha incontrato gli addetti ai lavori al 620 Loft & Garden del Rockefeller Center, una delle terrazze più suggestive di Manhattan, anche per celebrare il novantesimo compleanno del Consorzio.