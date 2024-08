Alle Olimpiadi di Parigi 2024, in un mare di bizzarri costumi, gli atleti italiani si distinguono per le loro eleganti tute blu, realizzate da Giorgio Armani con il tricolore che spicca all’interno del cappuccio della felpa e la scritta Italia a caratteri cubitali sulla schiena.

Mentre per gli atleti sul podio una patch di raso recita: «W Italia».

Lo stilista milanese firma le divise dei nostri campioni dal 2012; aveva vestito gli italiani durante i Giochi estivi e invernali di Londra 2012, Sochi 2014, Rio 2016, Pyeongchang 2018, Tokyo 2020 e Pechino 2022. E anche quest’anno l’inconfondibile Blu Armani si riconferma vincente per tutti i capi della Nazionale.

Intanto Zegna, leader mondiale dell’abbigliamento maschile di lusso, sbarca con la sua nuova identità, pensata dal direttore artistico Alessandro Sartori, a Taormina, in Sicilia, per aprire una nuova boutique in pieno centro storico, su Corso Umberto.