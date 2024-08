La Camera di Commercio Italiana in Messico (Ccim) ha dato il via al processo di aggiornamento e valutazione dei locali che desiderano ottenere la certificazione Ospitalità Italiana in Messico per il periodo 2025-2026.

Si tratta di un riconoscimento concesso da Unioncamere e, nella sua versione internazionale, dall’Istituto nazionale ricerche turistiche e del sistema camerale italiano nel mondo, volto a certificare ristoranti, le pizzerie e le gelaterie italiane all’estero che garantiscono gli standard di qualità e ospitalità legati alla cultura enogastronomica italiana.

La certificazione Ospitalità Italiana è presente in diverse regioni del mondo, ma in America Latina solo è disponibile in Messico, Brasile, Guatemala, Repubblica Dominicana e Perù. Nel caso del Messico oggi sono 22 i locali che ostentano questo riconoscimento, e secondo quanto comunicato dalla Ccim quest’anno saranno 28 i ristoranti valutati dallo staff specializzato.