“Passato l’emendamento Pd alla manovra per il potenziamento dei fondi per i Comites, 600 mila euro, che rappresentano una prima boccata di ossigeno dopo anni di tagli verticali”. Lo dichiarano i deputati del Pd eletti nelle circoscrizioni estere Christian Di Sanzo, Toni Ricciardi, Fabio Porta e Nicola Carè, a proposito dell’emendamento alla manovra del Pd a prima firma Di Sanzo che prevede lo stanziamento di un fondo di 600 mila euro per i Comites.

“I Comites sono degli organismi rappresentativi della collettività italiana all’estero, eletti direttamente dai nostri connazionali residenti all’estero e che rappresentano le esigenze dei cittadini italiani residenti all’estero nei rapporti con gli uffici consolari con i quali collaborano, per individuare le necessità di natura sociale, culturale e civile della collettività italiana.

Si tratta – sottolineano i dem – di una promessa da parte del Pd mantenuta, un impegno concreto del Pd per i tanti italiani all’estero, i 7 milioni di persone della “21esima regione d’Italia” che vedono nei Comites un punto di riferimento”.

“Di contro – prosegue il comunicato – da parte della maggioranza e del Governo c’è stata una completa disattenzione e noncuranza nei confronti dei cittadini italiani residenti all’estero. Questo emendamento rappresenta l’unica norma per la nostra comunità all’estero e senza questo sarebbero stati trattati come cittadini di serie B, quando invece sono una forza lavoro importantissima per il nostro Paese.

Ovviamente continueremo fino all’ultimo minuto utile a cercare di far cambiare idea a questo governo che vuole bloccare la rivalutazione delle pensioni per gli italiani all’estero”, concludono i deputati Pd.