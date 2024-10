Secondo i dati più recenti le esportazioni delle eccellenze italiane rialzano il muso nonostante guerre e tensioni. In particolare, il commercio verso Paesi extra europei sorride al made in Italy.

Ad agosto l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue ha registrato un aumento congiunturale dello 0,8% per le esportazioni e dello 0,3% per le importazioni.

Certo, c’è ancora strada da fare per ritornare in quota: nel periodo tra giugno e agosto, infatti, l’export italiano fuori dall’Ue è diminuito rispetto al trimestre precedente del 2,5 per cento.

Su base annua la flessione dell’export extra Ue raggiunge il -7,4%, ma anche qui si nota un leggero miglioramento rispetto a luglio, quando la contrazione è arrivata al -7,6%.

Nei giorni scorsi l’Istat aveva stimato per luglio un lieve calo congiunturale per le esportazioni (-0,5%) e una crescita per le importazioni (+1,1%), con una diminuzione su base mensile dell’export più contenuta per l’area Ue (-0,2%).