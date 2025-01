Imparare una seconda lingua può risultare semplice per alcuni, ma estremamente complesso per altri. Non tutti riescono a memorizzare facilmente il vocabolario o a pronunciare correttamente le parole. Secondo uno studio, condotto dalla piattaforma Preply, queste differenze dipendono in larga misura dalla personalità e dalle abilità individuali nell’apprendimento linguistico.

Vediamo quindi quali tipi di personalità apprendono più e meno facilmente una nuova lingua.

Come influisce la personalità sul modo di imparare le lingue

La ricerca, svolta a settembre 2024 su oltre 1.000 studenti di lingua inglese, ha esaminato l’impatto dei 16 tipi di personalità definiti dal Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), sull’apprendimento linguistico. L’MBTI è uno strumento ampiamente utilizzato in ambito HR, nelle dinamiche di gruppo, nello sviluppo personale e nei contesti educativi.

Questo indicatore classifica le personalità in base a quattro dicotomie: estroversione/introversione, sensazione/intuizione, pensiero/sentimento e giudizio/percezione, raggruppandole in quattro macro-categorie: Analisti, Diplomatici, Sentinelle ed Esploratori.

Sulla base di questo indicatore Preply ha analizzato in dettaglio come le diverse personalità si comportano nelle principali competenze linguistiche: lettura, conversazione, ascolto, scrittura e grammatica.

Quali tipi di personalità apprendono con maggiore successo

Dallo studio è emerso che le personalità che fanno parte delle categorie degli “Analisti” e dei “Diplomatici” sono quelle che eccellono maggiormente nell’apprendimento. Si tratta di personalità accomunate da un carattere intuitivo, seppur con sfumature diverse: più razionale nel primo caso e più sentimentale nel secondo.

Tra queste:

• Il profilo del “Protagonista”, grazie alla sua personalità estroversa, si distingue per eccellere nella conversazione, ma anche in tutte le altre categorie di apprendimento.

• I “Comandanti” si caratterizzano per una naturale sicurezza, sono estroversi e amano le conversazioni. Anch’essi eccellono nell’apprendimento posizionandosi al secondo posto nella classifica.

• I “Dibattenti”, in terza posizione, combinano analisi, estroversione e un forte interesse per l’apprendimento, facilitando una migliore comprensione di una seconda lingua.

Quali personalità invece hanno maggiori difficoltà?

I profili che mostrano maggiori difficoltà nell’apprendere una nuova lingua fanno parte della categoria degli Esploratori, caratterizzati da spontaneità, creatività e una spiccata flessibilità.

Tra questi troviamo:

• I “Virtuosi”, persone pragmatiche e orientate all’azione, che amano risolvere problemi.

• Gli “Avventurieri”, individui positivi e sempre pronti a provare qualcosa di nuovo.

• Gli “Imprenditori”, personalità intelligenti e competitive, ma che trovano impegnativo il processo linguistico.