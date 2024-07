Cresce senza sosta il Movimento Associativo Italiani all’Estero nel Nord e Centro America.

Con le recenti nomine di nuovi coordinatori MAIE nei diversi Paesi del Centro America e dei Caraibi, ma anche degli Usa e del Canada, puntiamo a rafforzare ulteriormente il nostro network, in modo tale da essere ancora più vicini ai connazionali.

Cresce il Movimento a livello territoriale e cresce anche l’entusiasmo delle donne e degli uomini che si avvicinano al MAIE, tutti pronti a fare la loro parte quando si tratta di promuovere la cultura italiana, il made in Italy, l’ottima cucina tricolore.

MAIE è sinonimo di italianità all’estero e questo chi ci segue lo sa molto bene. Da anni lavoriamo per promuovere oltre confine tutto ciò che è Italia, ma soprattutto per difendere i diritti degli italiani nel mondo, dovunque si trovino.

Nuove e importanti iniziative sono già in programma in Nord e Centro America: presto novità per quanto riguarda Repubblica Dominicana e Panama, così come nelle prossime settimane – probabilmente dopo la pausa estiva – annunceremo eventi MAIE negli Stati Uniti, ad iniziare da New York, città in cui risiedono oltre 100mila italiani.

In alcune di quelle occasioni, sarà il presidente del MAIE in persona, Ricardo Merlo, a guidare la delegazione del Movimento e a presiedere i lavori. Per continuare a crescere insieme, uniti e organizzati.

Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE