Nel corso di un’assemblea molto partecipata, sia in presenza che da remoto, la federazione del Partito Democratico italiano in Argentina ha svolto il proprio congresso nazionale presso la sede del PSOE a Buenos Aires; presenti il deputato democratico eletto all’estero Fabio Porta e la coordinatrice del partito in Sudamerica Marisa Barbato.

“Abbiamo incontrato un rinnovato entusiasmo insieme all’orgoglio di essere l’unico partito organizzato e strutturato all’estero – ha dichiarato l’On. Porta – e questo ci consente di guardare con ottimismo al futuro, perché mentre il governo di destra (sostenuto dal MAIE) taglia fondi ai consolati, elimina l’adeguamento delle pensioni e l’indennità di disoccupazione agli italiani all’estero, il PD si conferma l’unica forza in grado di lavorare seriamente a favore della grande comunità degli italiani nel mondo.

Questo governo – ha continuato il parlamentare – si conferma nemico degli emigrati e degli immigrati, proponendo leggi restrittive sulla cittadinanza e barriere economiche altissime per vedere riconosciuto questo diritto; al contrario, noi del PD abbiamo appena approvato una legge che porterà più risorse ai consolati per migliorare i servizi consolari e soprattutto l’erogazione dei passaporti”.

Daniel Antenucci, di Mar del Plata, è stato confermato segretario nazionale; Francisco Matina, di Moron, è stato eletto Presidente.