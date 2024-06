Si è tenuto oggi a Jakarta, alla presenza di numerose personalità istituzionali, del locale mondo dell’economia e della cultura, l’evento di inaugurazione del nuovo Centro visti dell’Ambasciata d’Italia.

La nuova struttura, che si trova presso Chubb Square, in una delle zone più centrali della Capitale indonesiana, svolge dalla scorsa settimana il servizio di raccolta delle domande di visto e il processo di consegna, sotto la gestione della VFS Global.

L’apertura assicurerà un notevole incremento della capacità di ricezione delle domande, favorendo l’accorciamento dei tempi di prenotazione e rilascio, venendo così incontro alle richieste da parte dei cittadini indonesiani e di Timor-Leste che in numeri sempre più consistenti desiderano recarsi in Italia per turismo, affari, lavoro o per motivazioni religiose.

All’interno del Centro è stato anche allestito uno spazio espositivo dedicato alla promozione della cultura, lingua, arte e scienza italiane e del made in Italy, per attirare maggiore presenze nel nostro Paese.