Niccolò Fontana ha assunto oggi l’incarico di Ambasciatore d’Italia a Baghdad.

“Assumo oggi con entusiasmo e orgoglio la guida dell’Ambasciata d’Italia a Baghdad. Italia e Iraq sono due Paesi con una grande storia; civiltà millenarie che guardano con fiducia a un futuro di crescita e sviluppo. Mi impegnerò al massimo per portare ‘più Italia in Iraq’, consolidare il rapporto bilaterale e aprire nuovi canali di cooperazione, in molteplici settori”, ha dichiarato.

Nato a Firenze il 6 luglio 1975, dopo aver conseguito la maturità linguistica, Fontana si è laureato in Scienze Politiche presso la facoltà “Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze nel 1999.

In seguito ad esame di concorso, il 29 dicembre 2000 è nominato segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica.

Dopo il primo incarico al Cerimoniale diplomatico della Repubblica, nel 2004 assume come Secondo Segretario commerciale presso l’ambasciata d’Italia a Santiago del Cile, ove svolge le funzioni di responsabile dell’Ufficio economico-commerciale in anni di forte sviluppo dei rapporti bilaterali e di costante crescita dell’interscambio e degli investimenti italiani nel Paese.

Nel 2008 è incaricato delle funzioni di primo segretario all’Ambasciata a Washington, dove si occupa di politica interna statunitense, di rapporti con il Congresso e di temi di diplomazia pubblica.

Nel 2012 rientra a Roma per prendere servizio presso il Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale della Farnesina, quale capo dell’Ufficio stampa italiana ed estera. Nel 2014 assume come capo dell’Ufficio economico-commerciale all’ambasciata a Mosca.

Nel 2019 è assegnato, come primo consigliere, alla Rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York, ove si occupa di riforma del Consiglio di sicurezza dell’Onu, di procurement a beneficio delle aziende italiane e dei rapporti con il personale italiano nel sistema onusiano.

Dal 2022 presta servizio come vice direttore generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, e direttore centrale per la Comunicazione, della Farnesina.

In tale veste, ricopre l’incarico di portavoce del ministero, occupandosi della comunicazione istituzionale della Farnesina e della sua rete diplomatico-consolare, e curando in prima persona la comunicazione del ministro degli Esteri nel corso delle missioni all’estero e in occasione di incontri ed eventi internazionali in Italia. Nel 2024 è nominato ambasciatore d’Italia presso la Repubblica d’Iraq.

Nel 2013 è insignito del Cavalierato dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ha servito, quale volontario, nel 7° Reggimento Alpini di Feltre, partecipando anche alla missione Nato Sfor in Bosnia. Sposato dal 2003 con Tania Morrocchi, è padre di Pietro, Ginevra e Cosimo.