Nel 2025 Gorizia ospiterà la convention annuale dell’ente Friuli nel Mondo, evento che sarà una ulteriore importante vetrina per far conoscere il territorio e le sue peculiarità culturali ed enogastronomiche. È quanto definito, nel corso di un incontro svoltosi in municipio, tra il sindaco, Rodolfo Ziberna, e il presidente del sodalizio, Franco Iacop.

L’incontro è stato l’occasione per evidenziare come la Capitale europea della Cultura GO! 2025 rappresenti il contenitore ideale per riunire i friulani nel mondo, con un’attenzione particolare rivolta alle nuove generazioni, che avranno così modo di conoscere la peculiare e travagliata storia di queste terre.

La convention, che promuoverà l’antica Contea di Gorizia e tutto il territorio regionale, non sarà solo il tradizionale momento d’incontro tra emigranti, ma consentirà di avviare anche nuove occasioni di promozione delle sinergie derivanti dalle esperienze acquisite dai friulani nel mondo di lontana generazione e dalla nuova emigrazione, formata da persone in cerca di esperienze innovative ed evoluzioni professionali.

“Se pensiamo che all’estero ci sono oltre due milioni di persone che parlano friulano e molte di più legate da vincoli sanguinei – ha evidenziato Ziberna – possiamo ribadire che contribuire a sviluppare queste tipologie di relazioni è un dovere morale per quanti hanno avuto la possibilità di rimanere in patria, ma anche un’opportunità di crescita culturale ed economica per il Friuli Venezia Giulia e l’Italia”. Il presidente dell’Ente Friuli nel Mondo ha assicurato già per il 2024 all’amministrazione comunale la massima promozione di GO! 2025 nel corso degli incontri organizzati dagli oltre 150 circoli dei Fogolâr Furlan siti in tutto il mondo.