Massimiliano Atrigna è il nuovo coordinatore MAIE per i Caraibi. Questa nomina, si legge in una nota, “è un passo significativo nel rafforzamento della presenza e dell’influenza del MAIE nell’area caraibica”.

Vincenzo Odoguardi, vicepresidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, ha sottolineato l’importanza di questa nomina: “La nomina di Atrigna come Coordinatore MAIE per i Caraibi è una mossa strategica per consolidare il lavoro svolto fino ad ora nella regione. Avrà il compito di rappresentare gli interessi degli italiani residenti nei Caraibi, assicurando che i loro diritti siano tutelati e le loro voci ascoltate”, ha evidenziato Odoguardi.

“Con la nomina di Massimiliano Atrigna, conferiamo tutte le funzioni correlate alla suddetta carica con i migliori auguri di successo e prosperità in questo nuovo ruolo” ha aggiunto Odoguardi, che poi ha concluso: “La sua esperienza e dedizione saranno fondamentali per continuare a promuovere e proteggere gli interessi della comunità italiana nei Caraibi”.

Il neo Coordinatore MAIE per i Caraibi, Massimiliano Atrigna, ha espresso la sua gratitudine per la fiducia accordata dal Presidente e dal Vicepresidente. “Ringrazio il Presidente Ricardo Merlo e il Vicepresidente Vincenzo Odoguardi per la fiducia accordatami. Sono pronto a mettermi subito al lavoro per rappresentare e tutelare gli interessi degli italiani residenti nei Caraibi” ha dichiarato Atrigna.