Alessandra Priante, presidente dell’ENIT (Agenzia nazionale per il turismo) dopo l’inaugurazione della campagna pubblicitaria “Open to Meraviglia”, nell’aeroporto internazionale “madrileño” di Barajas, parlando con La Voce d’Italia ha commentato: “La Spagna è un ‘hub’ importante per il ‘Turismo delle radici’. È la connessione con l’America Latina dove risiedono tanti, tantissimi italiani”.

“Il Sudamerica rappresenta da sempre un bacino importante per il turismo verso il nostro Paese. Il flusso migratorio italiano verso l’Uruguay, l’Argentina, il Brasile e altre nazioni della regione è stato rilevante. In quei paesi, ora, risiedono le seconde e le terze generazioni di connazionali che spesso decidono di visitare l’Italia passando per la Spagna”.

“Abbiamo realizzato una campagna di ‘brand’ in molti aeroporti in Europa e oltreoceano – spiega Priante -. L’obiettivo di ‘Open to Meraviglia’ è quello di attirare quanti più turisti possibili. Gli aeroporti ci sono sembrati un luogo ideale perché così la vedono in tanti. In Spagna sarà negli aeroporti di Madrid e di Barcellona“.