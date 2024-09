Eduardo Brocato e Dennis Casco sono i nuovi coordinatori del MAIE (Movimento Associativo Italiani all’Estero) in Honduras, un’importante notizia per la comunità italiana e italo-honduregna. Entrambi si impegnano a promuovere i valori e le tradizioni italiane, rafforzando i legami tra Italia e Honduras.

Eduardo Brocato è stato nominato Coordinatore Responsabile per San Pedro Sula, una delle città più influenti dell’Honduras. Brocato, membro della prestigiosa famiglia Brocato Licona, è fortemente legato alle tradizioni italiane. La sua famiglia, infatti, ha custodito e promosso queste tradizioni per generazioni. In particolare, è conosciuta per organizzare la famosa Notte Veneziana, un evento simbolico che celebra la cultura italiana, rafforzando i legami tra le comunità italiana e honduregna.

Brocato ha espresso grande orgoglio per questa nomina. Ha sottolineato come sia un’opportunità per contribuire al benessere della comunità italiana in Honduras e consolidare le relazioni culturali tra i due Paesi. “Per me, il MAIE rappresenta un’opportunità per creare un impatto positivo nella comunità italiana all’estero. È un onore essere una delle voci della nostra comunità e intendo lavorare per promuovere le tradizioni e i valori italiani. Sono convinto che insieme possiamo fare la differenza”, ha dichiarato.

Dennis Casco, nato negli Stati Uniti e cittadino americano, sente un forte legame con le sue radici italiane. Tuttavia, per lui, il senso di appartenenza va ben oltre i passaporti. Nonostante abbia vissuto in diverse realtà, è la cultura italiana che ha plasmato la sua identità e il suo modo di vedere il mondo.

Casco ha affermato con entusiasmo: “Il MAIE è un’occasione per far conoscere le nostre tradizioni alle nuove generazioni e per unire la comunità. Voglio ispirare i miei connazionali a unirsi al MAIE e lavorare insieme per migliorare le condizioni attuali. Sono onorato di servire la nostra comunità e pronto a portare avanti le nostre battaglie per il futuro”.

L’Impegno del Vicepresidente Vincenzo Odoguardi

La nomina di Eduardo Brocato e Dennis Casco ha ricevuto l’approvazione del Commendatore Vincenzo Odoguardi, Vicepresidente del MAIE. Odoguardi ha elogiato i due rappresentanti per la loro dedizione e passione verso la comunità italo-honduregna. Da tempo impegnato nella protezione dei diritti degli italiani all’estero, Odoguardi ha riconosciuto in Brocato e Casco due leader capaci di portare avanti la missione del MAIE in Honduras.

L’Obiettivo di Eduardo Brocato e Dennis Casco di Riaprire l’Ambasciata Italiana in Honduras

Uno dei principali obiettivi di Eduardo Brocato e Dennis Casco, insieme al Coordinatore Nazionale Giuseppe Vijil, è la riapertura dell’Ambasciata Italiana in Honduras. Questo passo è cruciale per fornire maggiore assistenza consolare ai circa 1.800 italiani residenti nel Paese. Molti di loro hanno espresso la necessità di un punto di riferimento istituzionale più presente e operativo. La riapertura dell’ambasciata rafforzerebbe i rapporti diplomatici tra Italia e Honduras. Inoltre, darebbe ai cittadini italiani un supporto diretto per la risoluzione di questioni burocratiche e amministrative.