Lunedì 17 giugno i rappresentanti del centrodestra all’interno del CGIE hanno incontrato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Alla riunione erano presenti i consiglieri CGIE Vincenzo Arcobelli (in rappresentanza degli Usa), Agostino Canepa (in rappresentanza del Perù), Paolo Dussich (in rappresentanza del CTIM per il Centro America e Santo Domingo), Giuseppe Stabile (in rappresentanza della Spagna) e Vincenzo Zaccarini (in rappresentanza dell’Inghilterra).

“Durante la riunione – riferisce una nota diffusa dal consigliere Arcobelli – sono stati affrontati i temi riguardanti le Camere di Commercio italiane all’estero, la promozione e diffusione del Made in Italy, gli accordi bilaterali per facilitare l’export italiano all’estero e gli investimenti dei Paesi di riferimento in Italia”.