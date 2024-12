Fervono i preparativi per la “Festa delle Eccellenze Italiane” in Europa e nel mondo, la manifestazione ideata e voluta dell’Associazione Italiani in Europa e giunta già alla sua VI edizione.

Tema centrale di quest’anno sarà il turismo di ritorno, la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche italiane, delle tradizioni culturali e della lingua siciliana nel mondo con un focus dedicato all’importanza delle infrastrutture e delle reti sociali degli italiani all’estero.

Anche quest’anno sono stati assegnati riconoscimenti a Italiani che si sono distinti all’estero.

La commissione dell’Associazione Italiani all’Estero, presieduta dal Prof. Giuseppe Arnone, ha deliberato di assegnare i premi a cittadini Italiani che si sono distinti come Eccellenze in diversi settori, dal giornalismo al design.

La premiazione avverrà in occasione della “Festa delle Eccellenze Italiane” in Europa e nel mondo che si svolgerà a Favara il 21 e 22 dicembre.

Il programma completo sarà presentato dall’Avv. Danila Sollazzo, Presidente dell’Associazione Italiani in Europa e dal Prof. Giuseppe Arnone, Presidente onorario dell’associazione nonché Presidente della Commissione Italiani nel Mondo.

Nei prossimi giorni verranno resi noti i nomi dei premiati.