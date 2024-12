La Senatrice del Pd eletta all’estero Francesca La Marca recentemente ha incontrato la prof. Emilia Zankina, Direttrice della Temple University di Roma, per un confronto sulle opportunità offerte dal campus italiano dell’università statunitense e per discutere nuove strategie volte a rafforzare il legame culturale tra Italia e Stati Uniti.

“La Temple University – ha sottolineato La Marca – rappresenta un modello di dialogo accademico e culturale che può contribuire in modo significativo a creare nuove opportunità per i nostri giovani, in particolare per gli studenti italo-americani”.

Il campus romano, che accoglie oltre 350 studenti ogni semestre, offre un’ampia gamma di corsi che spaziano dall’Arte e l’Architettura alle discipline STEM.

Particolare attenzione viene riservata agli studenti in difficoltà economica, attraverso programmi mirati e borse di studio.

La Senatrice ha lodato l’impegno della Temple University nel promuovere l’inclusività e nel rafforzare il legame tra formazione e comunità locale, sottolineando l’importanza delle iniziative, come workshop e summer school, che favoriscono la collaborazione tra generazioni e arricchiscono il panorama educativo internazionale.

“La Temple University di Roma – ha concluso La Marca – è una realtà di eccellenza che rafforza il legame tra Italia e Stati Uniti, offrendo ai giovani di entrambe le nazioni percorsi di crescita, arricchimento culturale e professionale”.