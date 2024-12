Antonio Tajani, ministro degli Esteri, nel quadro della visita di Stato dei Reali di Spagna in Italia, ha avuto un incontro con il collega di Madrid, José Manuel Albares Bueno, e ha inaugurato il business forum Italia-Spagna.

Nel corso dell’incontro con Albares, avvenuto mercoledì 11 dicembre, i due ministri hanno discusso della situazione in Medio Oriente, con particolare riferimento ai recenti eventi in Siria e alle prospettive di stabilizzazione della regione.

Particolare attenzione è stata data alla questione migratoria e alle iniziative da attuare in chiave europea per contrastare i flussi irregolari.

I due ministri hanno quindi ribadito il pieno sostegno all’Ucraina, anche alla luce degli esiti della recente ministeriale della Nato.

Tajani ha illustrato l’impegno delle varie articolazioni italiane in vista della prossima Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, prevista tenersi in Italia a luglio 2025.

”La Spagna è un partner essenziale su tutti i dossier internazionali – ha sottolineato – Vogliamo rafforzare il nostro coordinamento sui temi della competitività industriale e della difesa europea per sostenere l’agenda della nuova Commissione Ue”.

Il ministro ha poi inaugurato oggi, insieme al Re di Spagna e al segretario di Stato per il Commercio spagnolo Amparo López Senovilla, l’incontro imprenditoriale ”Italia-Spagna, partner strategici europei. Sfide e prospettive verso un futuro di crescita sostenibile”.

L’evento, co-organizzato da Confindustria e dalla Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe), ha visto una nutrita partecipazione di imprese di entrambi i Paesi e ha permesso di approfondire le opportunità di partenariato commerciale bilaterali e di confrontarsi sulle prospettive di crescita dell’industria europea.

La Spagna rappresenta un mercato strategico per l’Italia, con un interscambio che nel 2023 ha raggiunto la cifra record di 66 miliardi di euro e dove operano circa 2.100 imprese italiane.