In occasione delle Giornata Internazionale delle Donne in Diplomazia, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, ha dichiarato: “Ringrazio sentitamente tutte le donne che lavorano alla Farnesina e che rappresentano l’Italia nel mondo: esse forniscono ogni giorno un prezioso contributo all’attuazione della politica estera del nostro Paese, alla promozione di pace e stabilità, alla valorizzazione dell’Italia nel mondo e alla tutela dei nostri connazionali all’estero”.

La Giornata Internazionale delle Donne in Diplomazia testimonia l’attenzione con cui la Farnesina promuove l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile, nella convinzione che è urgente renderla un’istituzione davvero rappresentativa del Paese e capace di attrarre i migliori talenti della società italiana.

Il riconoscimento dell’importante ruolo delle donne – al Ministero e nelle sedi all’estero – rappresenta un modello per le giovani generazioni e un formidabile motore di cambiamento a beneficio di tutta la società.

Per Tajani “le donne diplomatiche italiane dimostrano ogni giorno leadership, determinazione, capacità di dialogo ed empatia, operando con successo quali negoziatrici, mediatrici, agenti di pace. Anche in contesti difficili, esse riescono ad integrare nella diplomazia una dimensione di genere, portatrice di inclusività. Ciò costituisce, oltre a un indubbio valore aggiunto per l’Amministrazione degli Esteri, un’opportunità di trasformazione sociale ed economica del nostro Paese, e di rafforzamento delle democrazie, in Europa e nel mondo”.