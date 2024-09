La comunità italiana in Germania si prepara alla visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel Paese tedesco dal 26 al 28 settembre.

Ci sarà l’occasione per i nostri connazionali di partecipare a Colonia a un incontro con il capo dello Stato.

Simonetta Del Favero, Presidente Comites Colonia e Coordinatrice Intercomites Germania, ad Askanews racconta: “In occasione della visita del presidente Mattarella si terrà una riunione dell’Intercomites Germania, Comitato dei presidenti degli 11 Comites del Paese, alla quale sono sempre invitati i Consiglieri del Cgie Germania, i parlamentari eletti in Europa, la segretaria generale del Cgie Maria Chiara Prodi e la consigliera dell’Ambasciata Italiana a Berlino, Anna Bertoglio”.

“Il sabato 28 settembre, nel pomeriggio, il comune di Colonia ha organizzato in collaborazione con l’Ambasciata Italiana a Berlino, un concerto-ricevimento alla presenza del capo di Stato tedesco, Frank-Walter Steinmeier e del capo di Stato italiano Sergio Mattarella. Saranno presenti i presidenti dei Comites, i consiglieri del Cgie per la Germania e una rappresentanza di circa 250 italiani che vivono qui”.

“La visita del presidente Mattarella è preziosa per noi – afferma Del Favero – e il coinvolgimento delle autorità tedesche verso i Comites e la comunità italiana è un grande segnale di collaborazione e partecipazione”.

La visita di Mattarella e l’incontro con la comunità locale potrebbe essere anche l’occasione per raccontare al capo di Stato come vivono in Germania i connazionali e le difficoltà che hanno, ma anche il ruolo importante che ricoprono i Comites e l’Intercomites.

“Vorremmo provare a informarlo sulla situazione della rappresentanza italiana – dice Del Favero – noi siamo in continuo allarme per tagli nei finanziamenti e ogni anno a rischio chiusura per tante sedi. La situazione è veramente difficile”. Ma il lavoro è prezioso.

“Principalmente cerchiamo di soddisfare le esigenze dei cittadini italiani che arrivano e vivono qui in Germania. Ad esempio sono stati aperti sportelli per aiutare le persone a prendere appuntamento per il passaporto e la carta identità. E già questo è un grande aiuto – prosegue – perché accedere al sistema di appuntamenti in ambasciata e consolato è uno dei problemi principali. Inoltre aiutiamo i connazionali nel reperire tutte le informazioni utili in vari settori, dalla salute al sistema scolastico, che in Germania è molto diverso da quello italiano”.

Altro progetto molto importante che l’Intercomites sta portando avanti è “l’aggiornamento della guida ‘Primi passi in Germania’, una guida per un primo orientamento al sistema tedesco per i nuovi arrivi e per i connazionali che vivono in Germania sui temi del lavoro, istruzione, salute. Insomma, cerchiamo di dare una assistenza più completa possibile ai connazionali”.

I residenti AIRE in Germania ad agosto 2024 erano 908.084; nella circoscrizione consolare di Colonia oltre 138mila.