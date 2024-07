Davide Giglio ha assunto oggi l’incarico di Ambasciatore d’Italia a Manila. Lo rende noto la Farnesina.

Nato a Siracusa nel 1966, si laurea in Scienze Politiche presso l’Università ”Cesare Alfieri” di Firenze nel 1991. In seguito ad esame di concorso, nel 1994 è nominato Volontario nella carriera diplomatica.

Dopo i primi incarichi alla Direzione Generale Emigrazione e Affari Sociali del Ministero e alla Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato agli Esteri, nel 1998 assume come Secondo Segretario commerciale a Islamabad (Pakistan). Nel 2001 è incaricato delle funzioni di Console ad Hong Kong. Nel 2005 rientra a Roma per prendere servizio presso la Direzione Generale per i Paesi dell’Asia, Oceania, Pacifico e Antartide della Farnesina.

Nel 2007 assume l’incarico di Reggente il Consolato Generale a Osaka (Giappone), ove è confermato quale Console Generale nel 2009. Nel 2011 è incaricato delle funzioni di Primo Consigliere commerciale a Pechino.

Nel 2015 torna al Ministero per prestare servizio presso la Direzione Generale Mondializzazione e Questioni globali. Nel 2017 assume le funzioni vicarie del Vice Direttore Generale e Direttore Centrale per i Paesi dell’Asia e dell’Oceania.

Dal 2019 è Capo della Delegazione diplomatica speciale a Taipei. Nel 2024 è nominato Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica delle Filippine.

Nel 2016 è nominato Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.