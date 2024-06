In occasione delle recenti elezioni europee hanno votato anche gli italiani all’estero, o meglio quelli residenti in Europa, visto che i connazionali che vivono in territori extra Ue non possono votare all’estero: per farlo, dovrebbero rientrare in Patria.

Nelle sezioni estere in occasione delle Europee 2024 ha votato soltanto il 7,11% degli italiani aventi diritto, per 104.072 preferenze totali. Ancora meno della precedente tornata elettorale, quando l’affluenza ha raggiunto il 7,85%.

Tra gli italiani in Europa il Pd è risultato essere il primo partito, con il 30% delle preferenze. Partito Democratico che vince in 15 Paesi su 26: Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia.

Fratelli d’Italia, che si piazza al secondo posto, si ferma poco sotto il 19%. Tuttavia, Fdi è il primo partito in 9 sedi elettorali estere (Bulgaria, Croazia, Lettonia, Lituania, Malta, Romania, Slovenia, Spagna e Ungheria).

Sorprendente risultato per Alleanza Verdi e Sinistra, terza per preferenze generali all’estero (17,17%), prima classificata in Austria e Finlandia.