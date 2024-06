Sabato 8 e domenica 9 giugno si vota per l’elezione dei 76 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, per l’elezione del consiglio e del presidente della giunta regionale in Piemonte e per il turno ordinario di elezioni amministrative.

Quest’anno si terranno le decime elezioni del Parlamento europeo, alle quali potranno partecipare 51.198.828 elettori (24.898.789 uomini e 26.300.039 donne), di cui 1.670.889 all’estero, o meglio in Europa (i connazionali residenti in Paesi extra Ue non votano in occasione delle Europee).

Le votazioni si svolgeranno nei seggi sul territorio nazionale nei giorni di sabato (dalle 15 alle 23) e domenica (dalle 7 alle 23), mentre nelle sezioni elettorali istituite dagli Uffici consolari italiani nel territorio dell’Unione europea le votazioni si svolgeranno il 7 e 8 giugno, nei vari orari previsti per ciascuno Stato membro.

Nelle stesse giornate dell’8 e 9 giugno si svolgeranno anche le elezioni amministrative nei comuni delle Regioni a statuto ordinario e in quelle del Friuli-Venezia Giulia, della Sicilia e della Sardegna, per un totale di 3.698 comuni; contestualmente si terranno anche le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale e del presidente della Regione Piemonte.

In occasione di queste elezioni europee, gli studenti “fuori sede” potranno votare, per la prima volta, per le liste e i candidati della propria circoscrizione territoriale di origine, senza la necessità di rientrare nel comune di residenza.

I membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati. Si tratta di un sistema elettorale proporzionale puro con soglia di sbarramento del 4% e possibilità per l’elettore di esprimere nella scheda di votazione fino a tre preferenze.

Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e terza preferenza.

Il diritto di voto è esercitato dai cittadini con almeno 18 anni di età, mentre per candidarsi l’età minima è di 25 anni. Le candidature si presentano nell’ambito di 5 circoscrizioni di dimensione sovraregionale e un candidato può presentarsi in più circoscrizioni.