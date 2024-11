“A dispetto di tutto ciò che ci avevano raccontato fino a ieri analisti politici e sondaggisti, Donald Trump stravince le elezioni americane, conquistando non solo il voto dei grandi elettori ma anche quello popolare. L’America, ancora una volta, ci ha dato una grande lezione di democrazia”. Lo dichiara in una nota l’On. Massimo Romagnoli, presidente della Confederazione degli imprenditori italiani in Europa – CONFIINE.

“Complimenti vivissimi, dunque, al presidente Trump, che ha smentito le previsioni più fosche di una sinistra ormai distante dal popolo. La vittoria è certa, ampia e conclamata. A Kamala Harris, finora silente, non resta che prendere atto di un’inversione di tendenza storica.

Trump, che ha parlato di una nuova età dell’oro per l’America e gli americani, è stato chiaro nelle sue prime dichiarazioni pubbliche: protezione dei confini, ripresa economica, stop a tutte le guerre. Basterebbe portare a casa questi risultati per avere meritato l’elezione.

Come CONFIINE – conclude Romagnoli – lavoriamo affinché le relazioni economiche e commerciali tra gli Stati Uniti e l’Europa possano cresce e svilupparsi. Crediamo che anche grazie all’elezione di Trump ci siano tutte le condizioni per rafforzare quel ponte commerciale tra Italia e Usa, tra Europa e America. Buon lavoro presidente Trump, America first”.