“Gli italiani d’America salutano con favore la vittoria di Donald Trump e ritengono che con lui al timone degli Stati Uniti l’economia possa tornare a girare, dando lavoro e ossigeno a cittadini, famiglie, imprese”. Lo dichiara in una nota Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE.

“Sono in contatto ogni giorno, per ragioni istituzionali e lavorative, con tantissimi connazionali residenti negli States: molti di loro, la stragrande maggioranza, mi confermano di aver votato per Trump, “l’unico che ha parlato chiaro in questa campagna elettorale, il solo che riteniamo capace di mettere in pratica ciò che ha promesso”, spiegano.

La lunga notte del voto americano ha tenuto il mondo col fiato sospeso, ma adesso che gli americani hanno fatto la loro scelta ci auguriamo finiscano tutte quelle polemiche inutili e divisive e si lavori invece per tornare a fare grande l’America.

In questa congiuntura economica così particolare, con il mondo intero che soffre a causa dei conflitti in corso, si sentiva il bisogno di una figura forte che potesse prendere in mano le redini degli USA, che potranno proporsi come negoziatori di pace e favorire un nuovo benessere”.

“Sarò presto negli Stati Uniti, a Miami e poi a New York, per incontrare i coordinamenti locali del MAIE e per confrontarmi anche con loro sul risultato di queste elezioni. L’Italia da sempre, storicamente, ha ottime relazioni con gli States, legami che con la presenza di Trump alla Casa Bianca – io ne sono convinto – si rafforzeranno ulteriormente. Buon lavoro Presidente”, conclude Odoguardi.