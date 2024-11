Molta eccitazione tra i democratici per un sondaggio che li dà addirittura in vantaggio in IOWA. E’ un sondaggio qualificato, quindi affidabile, che va in controtendenza rispetto a tutti gli altri sondaggi.

Lo IOWA non è uno stato in bilico, dovrebbe stravincere Trump, ed è per questo che fa notizia che Harris sia in vantaggio.

La domanda che ci dobbiamo fare è la seguente. Ci potrebbe essere una marea rosa che spinge Kamala Harris alla Casa Bianca? Sì, potrebbe esserci una eccezionale mobilitazione femminile a suo favore. E se vincerà, sarà probabilmente per questo.

Lo ha detto chiaramente anche Michael Moore: guardate che il voto femminile questa volta farà la differenza.

E’ una sensazione che ho anche io. Ci potrebbe essere una mobilitazione importante. Ma potrebbe anche non esserci.

Parlando in giro ho notato in tante persone molta confusione. A differenza di quello che raccontano i giornali, gli indecisi sono tantissimi, quelli che dicono: “Vabbé Kamala Harris non ci piace, non ci piacciono i democratici”. Ma allo stesso tempo: “Però anche Trump è insopportabile”.

E d’altronde difendere Trump onestamente diventa ogni giorno più difficile. Per carità io sento e percepisco la forza della rivoluzione conservatrice e libertaria che Trump potrebbe incarnare, capitanata da Elon Musk. E per certi aspetti la trovo anche esaltante. Ma allo stesso tempo vedo Trump che mima il sesso orale con un microfono al suo comizio. E mi chiedo: ma davvero può fare il presidente?