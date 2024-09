Il Milan ha vinto (con merito) il derby contro l’Inter. Nella partita si è vista una squadra famelica e attenta che ha messo in ginocchio i nerazzurri. La vittoria rossonera è stata inaspettata, visto che il Milan era dato per spacciato. Invece, ha giocato una partita monumentale e il tecnico rossonero Paulo Fonseca ha stracciato il nerazzurro Simone Inzaghi.

L’Inter si è trovata con giocatori come Calhanoglu e Mkhitaryan ammoniti. Inzaghi non poteva tenerli in campo a lungo. Se fossero stati ammoniti una seconda volta sarebbe stato un problema per l’Inter, visto l’andamento della gara. Dunque, a prescindere dai palesi demeriti dell’Inter, il Milan ha dimostrato che può giocare a calcio. Ora, però, serve continuità. Bisogna fare sul serio.

L’inizio della stagione dei rossoneri non è stato esaltante, ma recentemente si sono visti dei risultati migliori. La speranza di chi (come me) è rossonero è che ciò non sia un fuoco di paglia. Il tecnico Fonseca dovrà trarre una lezione dal derby. Quando si gioca con attenzione si vince.