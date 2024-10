Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, sui social scrive: ”A Washington sono intervenuto con piacere alla prestigiosa ‘Italia-USA Tech Business and Investment Matching Initiative’. Sono lieto dell’inserimento degli enti territoriali e della Conferenza delle Regioni in questa piattaforma, nata per sviluppare e incrementare relazioni a livello euro-atlantico”.

In missione negli Stati Uniti, Rocca prosegue: “Per la Regione Lazio è molto importante non fermarsi e continuare ad aprirsi all’export. Il Lazio ha già un’economia saldamente orientata all’internazionalizzazione: il 23% del Pil regionale è prodotto da imprese multinazionali”.

“La crescita degli investimenti in tecnologie e servizi digitali è di 12 punti superiori alla media nazionale. Il lavoro della mia Giunta va nella direzione di un ulteriore miglioramento dell’attrattività del territorio per gli investimenti esteri nei settori strategici, nell’ottica dell’anno 2025 in cui il Lazio è stato Regione d’onore della NIAF”.