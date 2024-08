Sembra che si voglia insabbiare la verità sul Covid: i partiti dell’opposizione bloccano i lavori della commissione d’inchiesta sul Covid e si rischia di non fare emergere la verità. Perché non si può parlare della gestione del Covid? Perché non si può parlare del vaccino?

Sulla scientificità dei lockdown e delle misure restrittive delle libertà ci sono forti dubbi, come sulla bontà dei vaccini imposti con degli obblighi surrettizi (Green Pass). Basta pensare ai casi di reazioni avverse, che pure ci sono stati: problemi cardiaci, neurologici e trombosi. Ci sono anche state delle morti.

Eppure, sembra che si voglia mettere tutto a tacere, anziché fare luce su dei fatti poco chiari. Invece bisognerebbe andare fino in fondo, per tutti coloro che hanno perso la vita a causa del Covid e pure dei vaccini.