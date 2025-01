Lo scorso 11 gennaio il Comites del Costa Rica ha avuto l’onore di ricevere una delegazione parlamentare della Sezione bilaterale Italia-Costa Rica, composta da rappresentanti sia della maggioranza che dell’opposizione, guidata dall’On. Gianluca Caramanna (Presidente della Sezione bilaterale Italia-Costa Rica – FDI), insieme all’On. Fabio Pietrella (FDI) e all’On. Ettore Rosato (AZ-PER-RE).

Questo incontro ha rappresentato un momento significativo per la comunità italiana in Costa Rica e per il Comites, che si impegna a rappresentare e tutelare gli interessi degli italiani all’estero.

La presenza di personalità di rilievo, come il Segretario Generale della Camera di Commercio del Costa Rica e l’Ambasciatore Alberto Colella, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni italiane e la comunità italiana residente all’estero.

Durante l’incontro, sono stati affrontati temi cruciali, come il miglioramento della connettività con le istituzioni italiane, il supporto alle comunità italiane all’estero e la salvaguardia dei dialetti italiani, patrimonio culturale unico.

Un tema di particolare rilevanza è stato quello della cittadinanza italiana, una questione molto sentita tra gli italiani all’estero. È stata discussa l’importanza di facilitare l’accesso alla cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, garantendo così il mantenimento di un legame forte con il Paese d’origine e permettendo agli italiani all’estero di partecipare attivamente alla vita politica e sociale dell’Italia.

Oltre alla cittadinanza, un altro argomento di grande importanza emerso durante l’incontro è stato quello delle pensioni. Molti italiani residenti all’estero si trovano in difficoltà a causa di normative complesse che riguardano gli accordi bilaterali e la gestione dell’assistenza sanitaria quando si viaggia verso l’Italia. In alcuni casi, infatti, si è coperti solo per 90 giorni, nonostante si sia contribuito al pagamento degli oneri di assistenza sanitaria durante il periodo lavorativo.

È fondamentale che i parlamentari eletti in Italia siano informati su queste problematiche affinché possano lavorare per una maggiore chiarezza e supporto per gli italiani all’estero, assicurando che possano godere dei diritti pensionistici a cui hanno diritto.

In aggiunta, l’incontro ha evidenziato l’importanza di investire nella promozione della cultura e della lingua italiana. Questi temi non solo riflettono le priorità della comunità italiana, ma evidenziano anche il valore che gli italiani all’estero rappresentano per l’Italia, sia in termini commerciali sull’acquisto del made in Italy che come custodi di un patrimonio culturale inestimabile.

L’incontro si è concluso con un momento simbolico significativo: la consegna di un encomio da parte della Camera dei Deputati. Questo riconoscimento, rappresentato da una medaglia commemorativa, è stato assegnato sia al Comites che alla Camera di Commercio del Costa Rica, in segno di apprezzamento per il loro continuo impegno a favore della comunità italiana e per il rafforzamento dei legami tra Italia e Costa Rica.

È doveroso sottolineare l’importanza dei Comites, che rappresentano un pilastro fondamentale per gli italiani all’estero. Attraverso il loro instancabile lavoro, garantiscono che le voci delle comunità italiane nel mondo siano ascoltate e che i legami con l’Italia rimangano forti e vitali. Questo incontro ha dimostrato, ancora una volta, quanto sia cruciale il loro ruolo nel rappresentare e valorizzare la nostra comunità.

In conclusione, il Comites del Costa Rica ha dimostrato l’importanza di mantenere un dialogo aperto e costruttivo tra le istituzioni italiane e la comunità italiana all’estero. Rafforzare i Comites è essenziale per garantire che le esigenze degli italiani nel mondo siano ascoltate e per preservare un legame forte con l’Italia.