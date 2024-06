Mercoledì 29 giugno il direttore generale per gli italiani all’estero alla Farnesina, Luigi Maria Vignali, in apertura dei lavori della seconda giornata dell’Assemblea tenutasi alla Farnesina, ha ricordato oggi la figura di Michele Schiavone, ex segretario generale del Consiglio generale degli italiani all’estero (Cgie).

“Michele Schiavone e’ nel cuore di tutti noi. Una persona perbene, un gentiluomo, un italiano che difendeva gli italiani all’estero con passione, con rispetto per le idee di tutti e con la capacita’ di trovare un punto di ragionevole compromesso per tutti.

Ci accompagnava nel suo ruolo in maniera gentile, quando anche aveva rimostranze e delle critiche lo faceva in maniera cortese e sempre alla ricerca di una collaborazione. Era un interlocutore prezioso”, ha affermato Vignali.

“Sapeva ascoltare oltre che intervenire. Promuoveva l’idea di un’Europa in movimento. Aveva l’obiettivo di mettere insieme gli europei all’estero, di unire le energie per riconoscere come la mobilita’ fosse cosi’ importante per costruire insieme il futuro. Il mio auspicio e’ che, nel ricordo di questa persona pronta al dialogo, sappiamo tutti quanti ricordarci di essere audaci anche noi”, ha concluso Vignali.