Francesco Sanci nuovo coordinatore MAIE a Toronto. Una nomina, fortemente voluta e approvata dal vicepresidente Vincenzo Odoguardi, che rappresenta “un significativo passo avanti nella rappresentanza degli italiani all’estero”, si legge in un comunicato del Movimento Associativo Italiani all’Estero, fondato e presieduto da Ricardo Merlo.

Per il MAIE “la scelta di Francesco non è solo un riconoscimento delle sue comprovate capacità di leadership, ma anche della sua visione chiara e appassionata per il futuro della comunità italiana a Toronto”.

“Con la sua nomina, Sanci si impegna a rappresentare gli interessi degli italiani all’estero e a creare un gruppo coeso che valorizzi ogni singolo membro della comunità. La sua visione – viene sottolineato – è quella di un MAIE che non solo supporta, ma che dà voce agli italiani ovunque si trovino”.