Il calcio italiano è in ripresa oramai da anni, per merito dell’aumento della sua competitività in ambito internazionale. Club come l’Inter, il Milan e il Napoli, insieme all’Atalanta, hanno infatti segnato dei risultati ottimi, sebbene non all’altezza dell’era in cui le italiane dominavano in Europa. I dati sono comunque eccellenti, non solo da un punto di vista sportivo: si parla nella fattispecie dei guadagni derivati dalla partecipazione alle competizioni europee nel 2023/2024, che verranno approfonditi proprio oggi.

I guadagni delle italiane in Europa nel 2023/2024

Nella stagione 2023/2024, il calcio italiano ha continuato a mantenere un’importante correlazione tra prestazioni sportive e aspetti finanziari. Soprattutto per quanto riguarda la partecipazione alle competizioni europee quali la Champions League, l’Europa League e la Conference League. Ecco la classifica.

Inter, Lazio, Milan e Napoli

Il Napoli è la squadra che ha realizzato gli incassi maggiori lo scorso anno, fra le italiane, per quel che riguarda la partecipazione alle competizioni europee. Si parla infatti di un totale superiore ai 69 milioni di euro, dovuto soprattutto al fattore ranking e al raggiungimento degli ottavi di finale. Al secondo posto si piazza l’Inter con un totale di 64,86 milioni di euro, mentre la Lazio guadagna il terzo gradino del podio con un ricavo pari a 59,71 milioni di euro, ancora una volta per merito del raggiungimento degli ottavi.

Il Milan è l’unico club italiano ad aver partecipato a due competizioni europee nella stessa stagione, a causa della retrocessione dal girone di Champions League in Europa League. I guadagni sono arrivati a 46,4 milioni di euro provenienti dalla Champions, ai quali si aggiungono altri 6,6 milioni per la partecipazione in Europa League, con un totale intorno ai 53 milioni di euro.

Atalanta, Fiorentina e Roma

L'Atalanta ha realizzato un ricavo di 30,9 milioni di euro dipendente dalla sua vittoria finale in Europa League, sfatando anche un mito: non è affatto vero che questa competizione non può alimentare le casse dei club con introiti importanti, sebbene non si raggiunga il livello della Champions League. Il divario fra le due competizioni quest'anno verrà, comunque, aumentato ulteriormente. I premi complessivi raggiungeranno i 2,5 miliardi di euro con la nuova formula a girone unico. Anche l'Atalanta parteciperà, insieme a Inter, Milan, Juventus e Bologna.

La Fiorentina, arrivata in finale in Conference League, ha incassato una cifra pari a 16,23 milioni di euro, sottolineando ancora una volta che le competizioni europee minori possono comunque garantire un introito di spessore. Promossa anche la Roma, i cui guadagni in Europa lo scorso anno hanno superato i 22,6 milioni di euro. Le cifre sono decisamente più basse se messe a confronto con quelle delle squadre che hanno partecipato alla Champions, ma lo sono anche altri fattori come il monte stipendi e le spese di gestione. Due elementi che consentono di rivalutare in positivo le cifre guadagnate da questi club.