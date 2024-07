I turisti hanno iniziato a lasciare Tulum e decine di voli sono stati cancellati da Cancun, nella penisola messicana dello Yucatan, in previsione dell’uragano Beryl, che ha già fatto sette vittime nei Caraibi e in Venezuela.

Dopo essere stato declassato a categoria 2 all’inizio della giornata, l’uragano Beryl si è rafforzato a categoria 3 su una scala di 5 giovedì sera al largo delle coste dello Yucatan, secondo l’ultimo rapporto del National Hurricane Center (NHC) pubblicato alle 21:30 ora locale (01.30 GMT di oggi).

Poco prima della pubblicazione del rapporto dell’NHC, si trovava a 260 chilometri dalla costa di Tulum. I turisti sono stati evacuati dagli hotel che si affacciano sulle spiagge di Tulum e altri hanno cercato di partire in autobus.

“Stiamo andando a Cancun“, ha detto a France Presse Lili, una turista britannica in partenza da Tulum. “Vogliamo essere il più vicino possibile all’aeroporto”. Altri si stavano ancora godendo una giornata di sole in spiaggia. “Il nostro volo è stato cancellato e abbiamo dovuto pagare due notti in più in albergo. Siamo un po’ spaventati, ma siamo convinti che le persone siano pronte e sappiano cosa fare”, dice la turista messicana Virginia Rebollar, in viaggio con altri tre parenti. Circa 100 voli nazionali e internazionali previsti tra giovedì e venerdì sono stati cancellati dall’aeroporto di Cancun, il secondo aeroporto più importante del Messico, a due ore di macchina da Tulum.

L’aeroporto di Tulum, che ospita 47.000 persone, ha sospeso le operazioni giovedì. L’esercito ha dispiegato circa 8.000 soldati a Tulum, affermando di avere riserve di cibo e 34.000 litri di acqua potabile da distribuire alla popolazione. Le lezioni sono state sospese nella regione e sono stati allestiti centri di accoglienza per i turisti e la popolazione locale, hanno annunciato le autorità.

A Cancun, negli ultimi giorni si sono registrati acquisti di generi di prima necessità nei supermercati, mentre gli alberghi hanno protetto le finestre come misura precauzionale. Secondo il governo, Beryl farà due passaggi in Messico, il primo come uragano di categoria 1 nella penisola dello Yucatan, poi nel nord-ovest dopo aver attraversato il Golfo del Messico.

I preparativi sono in corso anche nello Stato nord-occidentale di Tamaulipas, che confina con gli Stati Uniti, ha dichiarato il presidente Andres Manuel Lopez Obrador. Primo uragano della stagione atlantica, che va dall’inizio di giugno alla fine di novembre, Beryl è stato eccezionalmente potente e precoce, e ha già causato sette vittime lungo il suo percorso, tra cui tre in Venezuela.

Nelle Isole Cayman, la tempesta ha causato inondazioni improvvise e smottamenti. In Giamaica, più di 400.000 persone sono rimaste senza elettricità dopo la tempesta di mercoledì e alcune case sono state rase al suolo. Re Carlo III, capo di Stato di diversi Paesi caraibici, ha dichiarato giovedì di essere “profondamente rattristato” dalla “terribile distruzione”.

Beryl è diventato il più precoce uragano mai registrato dal servizio meteorologico statunitense. Ha devastato diversi Stati, tra cui Grenada e Saint Vincent e Grenadine, dove “il 90% delle case è stato spazzato via” a Union, una delle isole dell’arcipelago, ha dichiarato il primo ministro Ralph Gonsalves. Gli scienziati ritengono che il cambiamento climatico, in particolare il riscaldamento delle acque oceaniche che alimentano queste tempeste, renda più probabile una loro rapida intensificazione e aumenti il rischio di uragani più potenti. “È chiaro che la crisi climatica sta spingendo le catastrofi a nuovi livelli record di distruzione”, ha osservato Simon Stiell, responsabile del Clima delle Nazioni Unite, originario di Grenada, in una dichiarazione inviata all’AFP. Secondo il suo ufficio, la casa della sua defunta nonna è stata distrutta e quella dei suoi genitori gravemente danneggiata dall’uragano.

L’Amministrazione Nazionale Oceanica e Atmosferica degli Stati Uniti (NOAA) ha avvertito alla fine di maggio che la stagione si preannunciava straordinaria, con la possibilità di quattro-sette uragani di categoria 3 o più. Queste previsioni sono legate in particolare allo sviluppo previsto del fenomeno meteorologico La Niña e alle temperature molto elevate nell’Oceano Atlantico, spiega la NOAA. Per più di un anno, il Nord Atlantico ha raggiunto livelli di calore record, ben al di sopra delle temperature registrate in passato.

Onu stanzia 4 mln dollari per Paesi colpiti da uragano Beryl

I paesi colpiti dall’uragano Beryl nei Caraibi saranno sostenuti con un primo finanziamento di 4 milioni di dollari del Fondo di risposta alle emergenze delle Nazioni Unite per finanziare gli sforzi di soccorso.

L’uragano Beryl, secondo l’Onu, il più potente della storia che si è formato a giugno nell’Oceano Atlantico, ha devastato Grenada, St. Vincent e Grenadine e la Giamaica. Inizialmente nato come una depressione tropicale, Beryl si è rafforzato rapidamente per diventare un uragano di categoria 4 e poi di categoria 5, con venti fino a 240 km/h . Ora declassato a categoria 3, l’uragano si sta dirigendo verso il Belize e il Messico, “continuando a rappresentare una minaccia significativa” sostiene l’Onu.

La tempesta ha fatto morti e feriti e ha causato enormi distruzioni, costringendo migliaia di persone a fuggire. Il personale umanitario delle Nazioni Unite a St. Vincent e Grenadine e Grenada sta lavorando con i funzionari locali, contribuendo alla valutazione e alla risposta ai danni. Inoltre, le squadre dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari sono anche alle Barbados e nei Caraibi orientali. Le squadre si recheranno anche in Belize e Giamaica.