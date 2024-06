Un bambino di 8 anni è morto a Montemarano in provincia di Avellino.

Il piccolo era nel garage di famiglia, quando, per cause ancora da accertare, sarebbe caduto probabilmente durante un gioco.

Avrebbe battuto forte la testa su un gradino. E l’impatto è stato fatale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Sono state avviate indagini dai carabinieri intervenuti sul luogo della tragedia.

Il bimbo e’ morto ieri sera e la dinamica, dopo gli accertamenti, e’ piu’ chiara.

Era in giardino – non nel garage come si era precedentemente appreso, ed e’ morto schiacciato da un tavolo di ferro.

Il sindaco Beniamino Palmieri ha annullato il concerto di Povia e i festeggiamenti per San Giovanni. Nel piccolo comune in provincia di Avellino e’ stato indetto il lutto cittadino.