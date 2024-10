“Ci siamo riuniti per un evento eccezionale: la visita del veliero più bello del mondo a Darwin, in Australia, è un simbolo di orgoglio e identità per gli italiani all’estero. Per gli italiani che vivono in Australia, la presenza dell’Amerigo Vespucci rappresenta un momento di grande significato che valorizza e celebra la nostra identità”. Lo dichiara Nicola Carè, deputato Pd eletto all’estero.

“Ho partecipato a tutte le iniziative per rappresentare gli italiani e per accogliere e sventolare la mia bandiera con passione e soddisfazione. È stata un’opportunità per condividere la bellezza della cultura italiana con gli australiani, creando un legame più profondo tra le due nazioni.

Gli italiani in Australia spesso portano con sé non solo le loro tradizioni, ma anche speranze e aspirazioni. L’Amerigo Vespucci è diventato un simbolo di avventura, scoperta e integrazione. Rappresenta il sogno di esplorare nuovi orizzonti, mantenendo vivo il legame con la propria cultura d’origine e nonostante la distanza, le nostre origini e la nostra cultura continuano a navigare con noi, ovunque andiamo.

È fondamentale continuare a lavorare insieme per promuovere il Made in Italy, per valorizzare le nostre tradizioni e per garantire che le future generazioni continuino a sentirsi parte integrante della nostra ricca eredità culturale. Continuerò a costruire ponti e a mantenere vive le nostre tradizioni e ad essere accanto alla mia comunità, gli italiani all’estero.

Noi italiani abbiamo vissuto con emozione questo momento. Insieme, possiamo garantire che la nostra cultura e il nostro patrimonio rimangano forti e vibranti, ovunque ci troviamo nel mondo”, conclude Carè.