In occasione delle celebrazioni ufficiali per la Festa della Repubblica italiana, l’On. Fabio Porta ha voluto rendere omaggio a tre delle maggiori collettività italiane che vivono in Sudamerica; il parlamentare italiano ha così partecipato in Argentina, Brasile e Uruguay agli eventi organizzati dalle nostre rappresentanze diplomatiche.

A Buenos Aires, prima tappa della sua visita istituzionale sudamericana, il deputato eletto in America Meridionale ha partecipato al ricevimento offerto dall’ambasciatore Fabrizio Lucentini, alla presenza di migliaia di connazionali giunti da tutta l’Argentina e della direttrice d’orchestra Beatrice Vicenzi che ha diretto l’esecuzione degli inni nazionali.

La tappa uruguaiana è stata anche l’occasione per incontrare importanti esponenti della collettività insieme al Direttore e alla redazione di “Gente d’Italia”, il quotidiano italo-sudamericano vittima di un grave atto di censura da parte del Comites e dell’ex ambasciatore.

A San Paolo, da quasi trent’anni città di adozione del deputato, la Festa della Repubblica è stata commemorata presso la prestigiosa “Sala San Paolo”, sede dell’orchestra sinfonica dello Stato, e si è conclusa con un bellissimo concerto del cantante italiano Diodato.

Le ricorrenze ufficiali sono terminate a Brasilia, dove l’On. Porta è stato ricevuto dall’ambasciatore Alessandro Cortese che ha organizzato un grande ricevimento presso la sede dell’ambasciata, capolavoro dell’architetto italiano Pierluigi Nervi e da poco restaurata. Sempre a Brasilia, Fabio Porta insieme all’ambasciatore ha presieduto alla seduta solenne organizzata alla Camera dei Deputati dalla “Frente parlamentare” e dal gruppo di amicizia Brasile-Italia.