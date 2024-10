Sebbene il veicolo debba essere manutenuto e tenuto in buone condizioni durante tutto l’anno, con l’arrivo dell’autunno il clima peggiora: piove, le temperature si abbassano, può esserci ghiaccio sulle strade, neve, nebbia… quindi è consigliabile controllare una serie di sistemi della nostra auto fondamentali per la sicurezza. Inoltre, se i veicoli non sono parcheggiati in garage durante la notte, è consigliabile prepararli per evitare problemi il giorno successivo.

Gli esperti di Parclick.it, l’app di prenotazione di parcheggi leader in Europa, ci offrono una serie di consigli pratici per preparare la nostra auto ad affrontare i possibili effetti avversi e i guasti comuni di questa stagione:

Controllare la batteria

I bruschi cambiamenti di temperatura possono influire sulle prestazioni della nostra batteria. Il freddo, combinato con l’uso intensivo del riscaldamento, può ridurne l’efficienza. Pertanto, si raccomanda di effettuare un controllo della batteria per assicurarsi che sia in buone condizioni ed evitare guasti improvvisi.

Inoltre, questo controllo è fondamentale per le auto nuove dotate di sistemi che riducono le emissioni di CO2 come il start-stop o le auto ibride ed elettriche, in cui la richiesta di energia è maggiore rispetto alle auto senza che non utilizzano queste tecnologie.

Verificare gli pneumatici

Lo stato degli pneumatici è cruciale per garantire una buona aderenza su strade bagnate. Prima che comincino le forti piogge, è importante controllare che la pressione sia corretta in base a quanto specificato dal nostro modello, che può variare a seconda del numero di passeggeri e del carico. Questa misurazione può essere fatta con un manometro, ma sempre a pneumatici freddi.

Inoltre, dobbiamo controllare che gli pneumatici non siano usurati. La profondità del battistrada non deve essere inferiore a 1,6 mm. Pneumatici usurati o con bassa pressione aumentano il rischio di aquaplaning. Dovremmo anche verificare eventuali irregolarità o difetti come tagli, crepe o deformazioni. Infine, bisogna ricordare che gli pneumatici devono essere cambiati ogni circa 50.000 km. È inoltre consigliabile avere sempre una ruota di scorta.

Controllare le pastiglie dei freni

Un altro componente vitale per la nostra sicurezza in auto sono i freni. È quindi consigliabile verificare lo stato delle pastiglie dei freni, poiché se sono usurate possono perdere efficacia ad alte velocità su strade bagnate. Controllare il sistema di scarico

Le piogge autunnali possono causare l’accumulo di umidità nel sistema di scarico, aumentando il rischio di corrosione. Controllare regolarmente questo sistema e mantenerlo pulito è fondamentale per garantire il corretto funzionamento ed evitare costose riparazioni future. Verificare i livelli dei liquidi del veicolo

Bisogna controllare che tutti i livelli del veicolo siano tra il limite minimo e massimo dell’astina, in particolare il refrigerante, o antigelo, che in giornate fredde impedisce che il motore si congeli a causa delle basse temperature. Nel caso dell’acqua del tergicristallo, è opportuno aggiungere un liquido specifico con etilenglicole per evitare che si congeli. Inoltre, questo composto consente all’acqua di evaporare rapidamente, migliorando la visibilità. Sostituire le spazzole del tergicristallo

Con l’aumento delle piogge, le spazzole del tergicristallo svolgono un ruolo cruciale nel mantenere una buona visibilità sulla strada. Se sono usurate o non puliscono bene è fondamentale sostituirle per garantire una guida sicura. Mantenere una climatizzazione adeguata all’interno del veicolo

La temperatura all’interno dell’auto dovrebbe essere intorno ai 21 gradi. Temperature più elevate possono appannare i vetri e provocare sonnolenza al volante. Controllare il funzionamento delle luci

Le luci sono essenziali per garantire una buona visibilità degli altri veicoli e, soprattutto, per essere visti, specialmente in giornate di forte pioggia o nebbia. Dobbiamo controllare tutte le sei luci del nostro sistema di illuminazione (anabbaglianti, abbaglianti, posizione, fendinebbia, retromarcia e indicatori di direzione), verificare che siano all’altezza corretta e che non ci siano lampadine bruciate. Proteggere il veicolo dalla corrosione

Il clima umido dell’autunno accelera l’ossidazione del veicolo, quindi applicare un trattamento anticorrosione, specialmente nelle aree più soggette all’umidità, come le porte e il telaio, aiuterà a proteggere l’auto e a mantenerla in buone condizioni a lungo termine. Lavare e asciugare regolarmente l’auto aiuta anche a rimuovere residui come foglie, fango o pioggia acida che possono danneggiare la vernice e la carrozzeria. Avere un parcheggio sicuro e protetto

Parcheggiare in luoghi coperti o garage protegge l’auto dalla pioggia, dall’umidità e dal freddo. Inoltre, evita che le foglie autunnali possano ostruire il sistema di drenaggio del veicolo o sporcare i filtri dell’aria. Prenotare un parcheggio con Parclick.it garantisce che l’auto sia in un luogo sicuro, ben illuminato e protetto dagli agenti atmosferici per tutta la stagione.

Ester Stivelli, responsabile Italia di Parclick, ha dichiarato: “Non c’è stagione migliore dell’anno per usare bene la zucca e non solo in cucina! Il cambio di stagione infatti porta pioggia, temperature più rigide e condizioni climatiche che rendono la circolazione più rischiosa e richiedono un più alto livello di attenzione e prevenzione al volante. Purtroppo non possiamo aiutarvi a preparare un delizioso menù autunnale, ma ci teniamo a ricordarvi come prendervi cura della vostra auto per rendere i vostri viaggi giornalieri il più sicuri e godibili possibili”.