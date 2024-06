Con i Made in Italy Days di Amazon, finestra promozionale dedicata ai prodotti Made in Italy nella settimana 27 maggio-2 giugno, realizzata in collaborazione con Agenzia Ice, i clienti dei negozi online di Amazon negli Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Spagna, oltre all’Italia, hanno avuto a disposizione oltre 50.000 offerte su prodotti Made in Italy, il doppio rispetto al 2023.

La metà degli acquisti registrati nel corso dell’iniziativa viene dall’estero, in particolar modo da Germania, Stati Uniti e Regno Unito, oltre all’Italia.

”I Made in Italy Days si confermano una iniziativa molto importante per supportare l’export delle aziende italiane, che trovano attraverso il digitale nuove opportunità di visibilità e sviluppo del business al di fuori dei confini locali”, dice Giulio Lampugnani, direttore Servizi Logistica e Avvio alla vendita Marketplace, Amazon Eu. Food, prodotti per la cura della persona e arredamento le categorie di prodotto più apprezzate dai clienti degli 8 Paesi del mondo coinvolti nella terza edizione.

Nello specifico, in Germania si è riscontrato un particolare apprezzamento per i prodotti Food, Cucina e Casa, mentre negli Stati Uniti, insieme a Food e prodotti per la Cucina, si è registrato un particolare successo per le gli Accessori Made in Italy. Nel Regno Unito le categorie di prodotto più popolari sono state Food, Cucina e Prodotti per la cura della Persona.

Lombardia, Campania, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto sono le regioni italiane che si sono distinte per aver registrato il maggior numero di vendite durante le giornate di promozione a livello globale.

In particolare, in Germania, le regioni della vetrina Made in Italy con il più alto numero di vendite sono state Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Trentino Alto Adige; mentre negli Stati Uniti spiccano Friuli-Venezia Giulia, Marche, Lombardia, Lazio e Veneto, e nel Regno Unito si sono distinte Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e Friuli-Venezia Giulia.