Le elezioni presidenziali americane si avvicinano. Il candidato repubblicano ed ex presidente Donald Trump è dato per favorito, anche se Kamala Harris gli sta dietro di molto poco. Ora, sorge questa domanda: cosa accadrebbe se vincesse il tycoon? Di sicuro, cambierebbe l’approccio americano nei confronti degli altri.

Trump è per il concetto di “America first”. Dunque, tenderà ad essere meno interventista nei confronti degli altri Paesi. Inoltre, le sue posizioni su temi come quello del clima metterebbero in crisi l’attuale sistema fondato su un’ideologia che (di fatto) non ha nulla di veramente scientifico.

Basta pensare alle posizioni assunte dall’Unione Europea.

Proprio l’Unione Europea, per queste sue posizioni, pagherebbe un prezzo molto alto, se non si adeguasse alla nuova situazione. Trump sarebbe sfavorevole alle posizioni europee di oggi. Quindi, con lui ci sarebbe il rovesciamento delle attuali politiche estere americane.

L’Unione Europea dovrebbe adeguarsi alla nuova situazione che si creerebbe, per non affondare. Chi appoggeranno i vertici europei in queste elezioni americane?

Appare chiaro che la maggior parte dei vertici di questo sistema europeo sia più incline ad appoggiare la candidata democratica Kamala Harris. Quest’ultima rappresenta la continuità di questo sistema. Dunque, ci sarà uno scontro tra due visioni del mondo, oltre che tra due candidati.