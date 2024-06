Ci sono molte incognite riguardo all’attuale presidente americano Joe Biden: non riguardano tanto la sua età, ma il suo stato di salute. Molto spesso, dà l’impressione di non essere presente.

Girano video nei quali l’attuale inquilino della Casa Bianca non è apparso lucido. Un esempio è stato quanto accaduto durante il G7 in Puglia.

Durante lo spettacolo del paracadutista, Biden si è distratto, si è girato dall’altra parte e si è allontanato dal gruppo e sembrava spaesato. La nostra premier Giorgia Meloni ha dovuto rincorrerlo per riprenderlo.

Una volta che è stato fatto rientrare nel gruppo, Biden si è messo gli occhiali da sole con uno sguardo a dir poco assente. Purtroppo, video in cui Biden compare palesando dei vuoti di memoria (e non solo) ci sono e sono parecchi.

L’episodio del G7 è diventato virale nei video pubblicati sui social network. Girano voci sullo stato non ottimale di Biden. C’è chi parla di demenza senile e chi di morbo di Parkinson.

A questo punto, ci si deve chiedere se egli possa ricandidarsi alla Casa Bianca. Da ciò che si vede, si può dire che egli abbia qualcosa che non va.

Se ciò fosse vero, Biden potrebbe non finire un eventuale secondo mandato presidenziale. In tal caso, sarebbe sostituito dalla sua vice Kamala Harris. Tra l’altro, i sondaggi danno Biden perdente contro l’ex-presidente Donald Trump. Questo, per esempio, spinge l’attuale amministrazione americana a prendere le distanze da Israele. I democratici vogliono mantenere i voti degli arabo-americani.

Questo è il quadro che precede le elezioni presidenziali che ci saranno a novembre. Certamente, le urne avranno l’ultima parola, ma il fatto che si candidino le stesse persone di quattro anni fa è un sintomo di un mancato ricambio della classe politica americana.